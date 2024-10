Messina, raccolta alimentare per le persone bisognose

StrettoWeb

Raccolta alimentare per le persone bisognose che vivono nella città di Messina. L’evento è organizzato da Isamupubbirazzu nella piazza antistante la scuola Salvo D’Acquisto del Villaggio U.NR.R.A. CASAS giorno 11 Ottobre dalle 07.30 alle ore 20.00 no-stop. “Siamo costretti, come da 6 anni a questa parte, a organizzare questi eventi di beneficenza, spesso, dentro a un supermercato o in piazza. Quello che comunque ci interessa è il risultato finale, aiutare le persone in difficoltà che vivono nella nostra città. Aspettiamo che IACP risolva i problemi burocratici delle botteghe presenti ne nostro territorio, dopo che la Chiesa ci ha dato una risposta a mio parere poco esaustiva”, dichiara Alessandro Brigandì.

“Messina e i Messinesi hanno risposto sempre in maniera massiva ad ogni nostra evento organizzato come questo. Questa è anche un’ottima occasione per incontrarsi e confrontarsi affinchè si possano risolvere tanti problemi, ma soprattutto cercare di risvegliare quel concetto che una volta era sempre presente nel nostro quartiere, nel nostro Villaggio, il concetto Comunità. La nostra associazione cerca una sede ma non demordiamo”, rimarca Brigandì.

