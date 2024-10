Festa dei Morti, la presentazione degli eventi a Messina

StrettoWeb

Le ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti sono ormai prossime ed il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani di Messina, come da tradizione, si apprestano a ricevere le famiglie che desiderano recarsi presso le tombe dei propri cari per l’occasione. Per questo l’Amministrazione comunale tiene molto a far sì che la visita ai cimiteri durante i prossimi giorni sia confortevole per la cittadinanza, attraverso l’organizzazione di una serie di servizi e adempimenti che accompagneranno e agevoleranno l’afflusso, più intenso.

Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 10, il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, illustreranno nel corso di una conferenza stampa, che si terrà nella Sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca le iniziative intraprese. All’incontro prenderanno parte i vertici delle Partecipate comunali rispettivamente Messinservizi Bene Comune, Messina Social City, AMAM e ATM, che a vario titolo daranno il proprio contributo al regolare svolgimento delle due ricorrenze.

