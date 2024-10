Messina, a palazzo Zanca la presentazione del doppio evento nazionale di calcio balilla paralimpico

StrettoWeb

Si terrà giovedì 17 ottobre, alle ore 11, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, la conferenza stampa di presentazione del doppio evento nazionale dedicato al calcio balilla paralimpico, la Coppa Italia ed il Campionato Italiano Assoluto, in programma per il secondo anno consecutivo a Messina, dal 25 al 27 ottobre, presso il PalaRescifina. All’appuntamento saranno presenti il sindaco della Città di Messina Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il delegato privinciale del CIP Francesco Giorgio, il presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla Francesco Bonanno, il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze ed il consigliere Nazionale di AISM Angelo La Via.

La manifestazione, indetta dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla (FPICB) ed organizzata dalla Mediterranea Eventi ASD con la compartecipazione del Comune di Messina, prevede oltre alle gare in programma, anche varie attività collaterali e tra queste: l’iniziativa promozionale “Sfida i Campioni”, manifestazione nazionale di calcio balilla paralimpico rivolta ai disabili intellettivo-relazionali; e il torneo interscolastico tra istituti scolastici della città di Messina. Alle tre giornate dell’evento e a tutte le iniziative collaterali si potrà assistere in maniera completamente gratuita.

