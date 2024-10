Messina, a Piazza Cairoli inaugurato lo Street Food Fest

StrettoWeb

Al via a piazza Cairoli, la sesta edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e cofinanziata dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive- iniziativa “Sicilia che piace 2024”. Al taglio del nastro presente il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace. Assente l’intera amministrazione comunale di Messina impegnata in un incontro con Cateno De Luca. Oltre all’apertura del food village composto da 53 casette del gusto, si è alzato il sipario anche sulla settima edizione del Messina Street Fish, con i tanto attesi show cooking solidali, il cui ricavato andrà ad Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di S.Antonio.

Orari di apertura del Food Village di piazza Cairoli

Venerdì 18 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 19 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 20 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

