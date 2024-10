Messina, l’Ordine degli Ingegneri annuncia il Corso “Decreto Salva Casa”: requisiti, calendario e obiettivi

StrettoWeb

Con D.L. 69/2024 (cosiddetto Salva Casa), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2024, n. 105, lo stato italiano ha apportato modifiche ad alcuni articoli al DPR 380/2001, in parte immediatamente recepite nell’ordinamento Siciliano, in parte da recepire con apposito provvedimento legislativo regionale.

L’Ordine degli Ingegneri sta seguendo costantemente e con attenzione l’evoluzione normativa tecnica edilizia e urbanistica con particolare riguardo alla procedura di recepimento, da parte dell’assemblea regionale, degli articoli indicati nella circolare regionale n. 3/2024 del 08/08/2024.

Obiettivi

L’Ordine si sta facendo carico di approfondire le complesse modifiche nazionali e la loro connessione con le norme regionali, mettendo tali approfondimenti a disposizione di tutti i colleghi attraverso una serie di seminari di approfondimento a partire presumibilmente dal 15 novembre, con cadenza quindicinale. Ad ogni incontro verrà trattato un argomento specifico. Sono previsti circa 11 incontri della durata di 3 ore ciascuno in modalità webinar. Gli argomenti dei singoli incontri saranno trattati da relatori (tecnici, legali, notai, ecc) di comprovata esperienza professionale. Di seguito le proposte tematiche:

Il DPR 380/2001 e la norma siciliana

Il D.L. 69/2024 così come recepito nella normativa Siciliana;

I titoli edilizi nella regione Sicilia

I mutamenti di destinazione d’uso

La sanatoria a regime “Accertamento di Conformità” art. 36, 36bis

La fiscalizzazione degli abusi art. 33, 34 e 38.

Stato legittimo immobili art. 9bis e tolleranza esecutiva art. 34bis

Parziali difformità il caso dell’art. 34ter

Valutazioni di incidenza e valutazioni ambientali

Norme sul governo del territorio L.R. 19/2020 – PPA

Condoni edilizi

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a tutti i professionisti del settore, architetti, ingegneri, geometri che vogliono aggiornarsi sul nuovo modo di lavorare nel mondo delle pratiche edilizie dopo la conversione in legge del Decreto Salva Casa. Il corso è utile sia a chi ha conoscenze base, sia per chi è più esperto, ma che vorrebbe migliorare le proprie competenze in materia.

Calendario

A partire dal 15 novembre un webinar ogni 15 giorni.

Attestazioni

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso.

Per la partecipazione al corso completo agli iscritti all’Ordine Ingegneri di Messina verranno riconosciuti 33 crediti oppure 3 crediti per ogni webinar.

