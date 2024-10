StrettoWeb

Nuovo gesto “strano” da parte di un giovane a Messina. Dopo le risse a Villa Dante, via La Farina e tram, ecco un altro video in cui si riprende un giovane intendo a lanciare un monopattino dal tetto di una pensilina del trasporto pubblico locale.

Indignata Atm: “non ci sono parole. Invieremo tutto il materiale in nostro possesso alle autorità competenti, ci vuole rispetto ed educazione. Le pensiline sono un bene di tutti i cittadini e non possono essere trattate in questo modo”.

