Messina: i mattoncini Lego in mostra al Teatro Vittorio Emanuele

Dal 30 ottobre prossimo al 27 aprile il Teatro Vittorio Emanuele a Messina ospiterà la mostra I love Lego. Una mostra unica nel suo genere e ricca di tantissime novità, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia. Accanto ad alcuni immensi diorami che contano centinaia di migliaia di mattoncini – dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi in scala ridotta costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa – ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono state progettate un allestimento di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, un grande laboratorio dove i bambini possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita.

“Un evento straordinario voluto da questa Amministrazione in sinergia con l’ente Teatro di Messina – sottolinea il sindaco Federico Basile – per offrire un’ opportunità di aggregazione culturale e ludica per la nostra comunità. La mostra, che non è direttamente sponsorizzata da Lego, è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo”.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.30; sabato e festivi dalle 10 alle 20; domenica dalle 10 alle 17; Periodo natalizio intero: dal 23 dicembre al 6 gennaio la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, salvo le seguenti eccezioni: domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio è visitabile dalle 10 alle 17; il 24 dicembre e il 31 gennaio sempre, dalle 10 alle 17. Il giorno di Natale la mostra rimarrà chiusa.

