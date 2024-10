StrettoWeb

E’ una giornata triste, quella di oggi, per Messina. Nella mattinata odierna, infatti, è venuto a mancare Vincenzo Famulari, personaggio storico della città dello Stretto. Se ne è andato a 91 anni, presso la clinica San Camillo.

Famulari era conosciuto in città per aver fondato, negli anni ’60, il Bar Panorama di Cristo Re, conosciuto come Bar Pappagallo. Per una vita ha fatto riunire i giovani di allora e delle generazioni successive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.