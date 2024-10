Messina, lacrime e commozione al Duomo per i funerali della piccola Francesca

StrettoWeb

Lacrime e commozione al Duomo di Messina per i funerali di Francesca Galletta, la bambina di 8 anni morta al Policlinico tra sabato e domenica scorsi. Tante persone si sono stretti ai genitori ed alla sorella della bambina disperati per l’immane tragedia. La piccola era arrivata al pronto soccorso pediatrico con febbre altissima ma non facendole effetto le cure, è stata trasferita in terapia intensiva dov’è deceduta.

Dai primi esami eseguiti era emersa la presenza di una infezione anche se la piccola ha avuto uno shock settico dovuto ad una infezione provocata da un batterio molto aggressivo.

