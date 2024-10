Messina, si insedia il Cda di Amam

StrettoWeb

Prende le mosse da oggi il cammino del nuovo CdA di AMAM, presieduto dall’ing. Paolo Alibrandi, affiancato dai consiglieri ing. Francesca Martello e rag. Salvatore Cosenza, nominati ieri dal

Sindaco Basile in seno all’Assemblea dei Soci di AMAM, di cui il Comune di Messina è Socio Unico. Il nuovo organo di vertice, già da questa mattina, ha mosso i primi passi per dare, innanzitutto, continuità

all’azione aziendale sui temi prioritari che connotano la gestione del servizio idrico integrato e dei nuovi servizi aggiuntivi affidati dal Comune di Messina ad AMAM SpA a marzo scorso, ma anche per lanciarsi in nuove sfide.

Nell’incontro di presentazione ai dirigenti e ai dipendenti di AMAM SpA, svoltosi ieri nella sede di Viale Giostra, alla presenza del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore Francesco Caminiti e del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, il neo Presidente Alibrandi ha anticipato proprio la linea del nuovo CdA: “Daremo seguito alle azioni in corso e con voi ci impegneremo anche nell’individuazione di nuovi traguardi gestionali che favoriscano, attraverso il ricorso a programmi, progetti e azioni mirate, la piena soddisfazione dell’utenza e il conseguimento dei risultati di

efficienza e qualità dei processi aziendali, in gran parte intrapresi”.

Grande attenzione del nuovo Consiglio allo sviluppo tecnologico per rifunzionalizzare impianti e infrastrutture, a nuovi processi amministrativi di efficienza ed efficacia, al potenziamento della

trasparenza di AMAM verso l’esterno, alla progettazione ricorrendo a fondi extra bilancio, all’ottimizzazione delle risorse di cui l’Azienda dispone al suo interno. “Per questo – ha annunciato il presidente Alibrandi – avvieremo subito incontri con i dirigenti e i responsabili dei settori chiave dell’Azienda e con tutti i dipendenti, per avere il quadro organizzativo ma anche dei processi e delle priorità su cui si sta operando. E’ fondamentale avere un costante feedback con chi opera e traduce sul campo le indicazioni del vertice gestionale, rendendole realizzabili. Ogni dipendente di AMAM dovrà sentirsi parte importante dell’Azienda, perché è su ciascuno che si fonda la possibilità di crescita dell’intera AMAM. E io sarò il primo ad entrare e l’ultimo a uscire dall’Azienda, insieme ai miei colleghi, per essere pienamente parte di questo nuovo percorso che sono certo porterà AMAM ad essere un’azienda di eccellenza, come merita, a beneficio dell’intera comunità cui rende servizi essenziali”.

