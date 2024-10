Messina, i divieti di sosta per attività di potatura degli alberi

StrettoWeb

Proseguono da lunedì 14 ottobre gli interventi di potatura di alberature in varie strade di Messina, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, nella fascia oraria 7-18, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Bianchini a Ganzirri. Sabato 19 ottobre, nella fascia oraria 7-18, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nell’ex S.S. 114, in prossimità del numero civico 32, a Mili Marina. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura da domani sino all’1 novembre

Da domani, giovedì 10 ottobre sino a giovedì 24 ottobre, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade del territorio comunale nelle vie Consolare Pompea e Svizzera, e nel quadrato Arcieri Sant’Agata. Da lunedì 14 ottobre sino all’1 novembre, dalle ore 6 sino alle 14, le attività di scerbatura interesseranno le strade e le aree ricadenti a Minissale. Da lunedì 21 sino a giovedì 24 ottobre, dalle 6 alle 16, gli interventi riguarderanno alcune strade del territorio cittadino nei pressi di villa Quiete. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Istituiti spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli in un tratto del lato ovest di corso Cavour

Istituiti spazi di sosta, riservati a ciclomotori e motocicli, sul lato ovest di corso Cavour, nel tratto a sud di via Oratorio San Francesco e sino allo spazio di fermata autobus del servizio di “tpl”, realizzato nel tratto antistante l’Istituto superiore Maurolico.

