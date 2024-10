StrettoWeb

Dalle 16.00 circa di questo pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati per un incidente stradale che ha coinvolto un automezzo del corpo forestale in via Roma nel comune di Tortorici. Sul posto è stata inviata la squadra VF di S.Agata Militello e l’Autogru dalla sede centrale per il recupero del mezzo.

Si segnalano due feriti ed un deceduto. Un ferito estratto con uso di cuscini e gruppo divaricatore. Medici del 118 sul posto.

