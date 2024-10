Messina, Giochi senza Quartiere 2024: la II Municipalità vince la 3ª edizione

StrettoWeb

La II Municipalità si è aggiudicata la finale della terza edizione di “Giochi Senza Quartiere” (GSQ) 2024, disputatasi lo scorso sabato 26 ottobre a villa Dante. All’appuntamento conclusivo, presente il sindaco Basile, hanno preso parte l’assessore Liana Cannata, gli assessori Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro, la presidente della Messina Social City, e una delegazione di consiglieri comunali nonché i presidenti e i consiglieri delle sei circoscrizioni.

Per l’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, la manifestazione ideata nel 2022 dall’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata che si dice soddisfatta, a nome anche dei colleghi che hanno dato il loro supporto nell’organizzazione e nello svolgimento della kermesse ludico-ricreativa dall’assessore Minutoli e Finocchiaro alla presidente Asquini, per la significativa partecipazione all’iniziativa. “GQS si conferma un’importante iniziativa per la Città che ha visto protagonista la cittadinanza dell’intero territorio comunale da nord a sud coinvolgendo bambini, giovani e famiglie attraverso il gioco che diventa sempre in tutte le sue declinazioni strumento per vivere momenti di inclusione e di partecipazione, allo scopo di riappropriarsi dello spazio pubblico e all’insegna dei valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà e l’aggregazione dell’intera comunità”, così l’assessore Cannata.

In un’atmosfera di divertimento le squadre si sono sfidate in vari giochi da Allineati!, all’Acchiappa la Talpa, Corsa dei bruchi, Lancio ad anelli, Passa il disco, Porta da calcio, Scivola scivola, Surf meccanico, Tiro al bersaglio, Trottola e per la finale si sono aggiunti anche il Dunk Tank e il Toro meccanico. La II Municipalità, si è aggiudicata il trofeo sottraendolo alla III Municipalità e – come si ricorderà – non è nuova alla vittoria, in quanto ha già vinto la prima edizione di Giochi senza Quartiere del 2022. Il trofeo è stato consegnato dalla precedente vincitrice, e rimarrà esposto nella sede istituzionale della seconda Municipalità fino alla prossima edizione. A tutti i partecipanti sono state consegnate le medaglie di questa terza edizione e a ciascuna Municipalità, come ogni anno, è stata donata dal Comune di Messina una targa ricordo dell’iniziativa.

