Messina, Forza Italia sulle dimissioni del Cda di Amam: “l’amministrazione continua a non dare risposte”

StrettoWeb

Dopo la seduta di oggi della IV Commissione consiliare al Comune di Messina, presieduta dal consigliere Sara Di Ciuccio, il coordinamento cittadino di Forza Italia, interviene: “nonostante il nostro consigliere Sara Di Ciuccio, da presidente della Commissione, ha più volte incalzato l’amministrazione si è preferito parlare di altro e di altri, tergiversare e prendere ancora tempo. Il sindaco non ha rispettato nemmeno lo strumento istituzionale della Commissione, trasformando persino quest’occasione in un buco, non nell’acqua ma nell’asciutto, per dipanare ormai il caso Amam a Messina. Ce ne faremo una ragione, sicuramente è l’atteggiamento che l’amministrazione comunale continuerà a mantenere irrispettoso delle sedi istituzionali e ancora di più dei cittadini, considerati solo in campagna elettorale”.

Sulle dimissioni, poi, dell’intero cda dell’Amam gli azzurri sono chiari, “abbiamo più volte richiesto questo passo indietro da parte della governance dell’azienda e, finalmente, le dimissioni, che già ci aspettavamo da tempo, sono arrivate”. “Siamo convinti – proseguono i componenti del coordinamento – che era un atto dovuto, ma certo non può ritenersi risolutivo, perché tutto questo non chiarisce, ancora una volta, quali siano state le ragioni della crisi idrica che ha vissuto la città. Rimaniamo convinti che l’amministrazione debba rispondere dell’operato di questi mesi e dare le vere spiegazioni, senza schermarsi e attribuendo tutto a strumentalizzazioni politiche e mediatiche che l’Amam starebbe subendo”, concludono i forzisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.