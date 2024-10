Messina, gli eventi in Biblioteca sino a maggio 2025

StrettoWeb

La Biblioteca comunale Cannizzaro, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Messina per il tramite dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, ha programmato varie iniziative per le diverse fasce di età che, partendo dalla lettura di storie e albi illustrati, coinvolgono i partecipanti in attività creative e ludiche. Ci saranno letture in lingua inglese e spagnola, in occasione di Halloween, Natale e Pasqua i più piccoli parteciperanno a lavoretti creativi e/o tombole letterarie. Ci saranno inoltre giochi a quiz per l’International Game day, un laboratorio di fotografia e per i giovani adulti l’AperiLibro. Il Club del Libro quest’anno si tingerà di giallo.

Gli eventi in Biblioteca sono previsti dal 31 ottobre 2024 sino all’8 maggio 2025, con il seguente calendario, per fasce d’età: da 6 a 9 anni – 31/10 Aspettando Halloween, letture e giochi; 28/11 Read & Play with us, Lab. lingua inglese; 21/01 Lee y juega con nosotros, Lab. lingua spagnola; 20/03 Arriva la primavera, Letture e laboratorio; 15/04 Pasqua. Che sorpresa!, Laboratorio artistico; da 10 a 12 anni – 03/01 Tombola letteraria; 13/03 Io volo con te!, Lab. sulla consapevolezza; 22/04 Creiamo un libro Pop-up, in attesa della giornata del libro; da 13 a 16+ anni – 14/11 International Game day, Gioco a quiz; 18/02 Laboratorio di fotografia, Crea la tua camera oscura; 08/05 AperiLibro/Book Party.

Gli incontri sono gratuiti ma su prenotazione tramite il form presente sulla pagina FB. I form saranno attivi otto giorni prima dell’evento. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0907723549 e/o scrivere a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.

