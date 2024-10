Un Messina eroico sfiora l’impresa in 10: il Trapani fa 1-1 al 95′

StrettoWeb

Un 1-1 in extremis che alla fine non accontenta nessuno. Né il Messina, che stava pregustando la clamorosa impresa in dieci, né il Trapani, che per 70 minuti in superiorità numerica ha faticato, trovando il gol solo al 95′. Finisce così il derby siciliano, anticipo del giro e C di Serie C.

La svolta è già in avvio, al 22′, con il doppio giallo ad Anzelmo in pochi minuti che complica i piani alla squadra di Modica. Nonostante ciò, però, Anatriello si scatena, colpisce una traversa a ridosso dell’intervallo e poi finalizza un contropiede in avvio di ripresa, portando incredibilmente in vantaggio gli ospiti. Vantaggio che dura per tutta la ripresa, con una difesa stoica e un Trapani poco pungente e fischiato. Quando l’impresa sembrava essere a un passo, ecco però l’insperato pari granata con Udoh, per l’1-1 finale.

Classifica Serie C

Audace Cerignola 18 Benevento 16 Picerno 16 Monopoli 16 Catania 14 (-1) Giugliano 14 Potenza 14 Trapani 14 Sorrento 13 Avellino 10 Casertana 8 Foggia 8 Messina 8 Turris 8 Latina 7 Crotone 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Taranto 3

