Messina: droga in auto ed in casa, giovane arrestato

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droghe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taormina che, nella tarda serata di ieri, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, hanno arrestato un 33enne del catanese, con precedenti penali anche per reati specifici. Durante un servizio antidroga predisposto nel Comune di Letojanni (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato l’individuo che, con fare sospetto, fermo all’interno di un’autovettura, si trovava in una zona solitamente frequentata da assuntori di droghe. Sul veicolo, i militari hanno trovato e sequestrato due dosi di cocaina pronte per la cessione del peso complessivo di circa 18 grammi, occultate all’interno del portaoggetti nel cruscotto, nonché la somma di 10.000 euro, in banconote di vario taglio, confezionata in sottovuoto, ritenuta provento dell’illecita attività.

Poco dopo è stata perquisita anche la casa dell’uomo, dove i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato quasi 100 grammi di cocaina pura, ancora allo stato solido, più di 130 grammi di marijuana, 25 grammi circa di hashish e della polvere verosimilmente utilizzata per il taglio. Sono stati altresì trovati e sequestrati due bilancini di precisione intrisi di residuo di stupefacente e vario materiale utilizzato con ogni probabilità per il confezionamento dello stupefacente. La droga è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio e il 33enne, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

