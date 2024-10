Messina, disposta l’apertura continuata della storica chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani

StrettoWeb

Nell’ambito della valorizzazione dei siti di interesse storico il comune di Messina rende noto che, accogliendo le molte richieste dei turisti e degli stessi cittadini messinesi, il delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale di Messina, don Roberto Romeo, ha disposto l’apertura continuata della storica chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani (ingresso da via Garibaldi).

L’edificio religioso, pertanto, rimarrà aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle 16. Qualora la chiesa dovesse servire per celebrazioni liturgiche o iniziative culturali, il suddetto orario potrebbe subire variazioni. Eventuali gruppi organizzati potranno visitare di domenica la chiesa prenotandosi, almeno una settimana prima, al numero di telefono 090-774895 (Basilica Cattedrale di Messina) oppure 346-1277391 (delegato arcivescovile).

L’assessore al Turismo Enzo Caruso esprime “piena soddisfazione, anche a nome del sindaco Federico Basile, per tale iniziativa che consente di potere fruire, in modo strutturato e continuativo, di una delle chiese più rappresentative della città”. Per qualsiasi altra informazione contattare il delegato arcivescovile al recapito telefonico sopra indicato.

