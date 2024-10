Messina, controlli antidroga a Giostra e Camaro

StrettoWeb

A Messina, nell’area del centro cittadino e nel quartiere periferico di Camaro, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli volti a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani del capoluogo peloritano. Mirati servizi di appostamento e il controllo di ragazzi osservati mentre entravano ed uscivano da alcune palazzine hanno permesso di rinvenire droga, principalmente crack, cocaina e marijuana in possesso di alcuni di loro, tra i 19 e i 33 anni, avviando così le procedure per la segnalazione amministrativa alla Prefettura, quali detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.

I militari dell’Arma, inoltre, hanno sequestrato circa 80 grammi di stupefacente a carico di un 18enne messinese, deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. La droga, equamente ripartita tra hashish e marijuana, ritenuta destinata al mercato locale, è stata sottoposta a sequestro, in attesa degli accertamenti tecnico-scientifici da parte dei militari specializzati del R.I.S. di Messina.

Nelle prossime settimane, nell’ambito degli incontri per la cultura della legalità che i Carabinieri di Messina terranno presso diversi licei ed istituti d’istruzione superiore della città, sarà affrontato tra gli altri, proprio il tema dei rischi connessi all’uso degli stupefacenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.