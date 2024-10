Messina, i carabinieri festeggiano i 103 anni dell’appuntato Antonino Mazzone

StrettoWeb

Il 14 ottobre 2024, presso la sua abitazione a Capo d’Orlando (ME), l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Antonino Mazzone, nato nel 1921, circondato da amici e parenti, ha festeggiato il suo centotreesimo compleanno. Per quest’evento speciale non poteva mancare la vicinanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della Compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno fatto preparare per Antonino una torta decorata con il simbolo dell’Arma e sono stati felici di presenziare al momento in cui ha spento ben 103 candeline.

Durante l’evento conviviale, il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, insieme al Maggiore Maurizio Blasa Comandante della Compagnia di Sant’Agata, ha consegnato all’Appuntato una feluca di cristallo e una lettera di auguri da parte del Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il veterano, visibilmente commosso, non ha perso l’occasione per narrare con lucidità e simpatia alcuni episodi del periodo di servizio prestato tra le file dell’Arma, in particolare i tantissimi anni vissuti a Palermo, alla Polizia Giudiziaria del Tribunale, periodo in cui ha fatto parte, tra l’altro, del pool antimafia del Giudice Rocco Chinnici.

Un grandissimo traguardo, raggiunto con straordinaria energia e lucidità ha detto nel suo discorso il Tenente Colonnello Vatore che ha voluto sottolineare come il signor Mazzone, esempio per tutti, sia prezioso patrimonio di memoria e di valori da trasferire alle giovani generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.