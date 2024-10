La meravigliosa nave da Crociera Ascent incanta lo Stretto di Messina

StrettoWeb

La meravigliosa e mastodontica nave da Crociera Ascent ha incantato ieri sera lo Stretto di Messina con il suo passaggio in tarda serata. La maestosa nave ha illuminato le acque regalando uno spettacolo unico risalendo da Sud verso Nord, appena al largo dalla costa di Reggio Calabria, con i suoi colori accesi e le sue maestose dimensioni. La nave Ascent è una delle più recenti aggiunte alla flotta di Celebrity Cruises, una compagnia di crociere rinomata per il lusso, l’innovazione e il comfort.

Qualche informazione sulla nave Ascent

Varata nel 2024, Ascent rappresenta la quarta nave della classe Edge, una serie di navi rivoluzionarie che hanno ridefinito l’esperienza di crociera moderna.

Celebrity Ascent è stata progettata con un’attenzione particolare all’estetica e all’innovazione. Con una lunghezza di circa 327 metri e una capacità di accogliere più di 3.200 ospiti, la nave offre un’esperienza di lusso senza compromessi. Alcune delle caratteristiche principali della nave includono:

Una piattaforma mobile che si estende dal lato della nave. Questa struttura mobile è un’innovazione unica della classe Edge e può fungere da lounge, bar o addirittura come area d’imbarco a livello del mare. Le cabine offrono finestre a tutta altezza che si possono abbassare, trasformando il balcone in uno spazio interno per creare un’atmosfera più ariosa e luminosa. Presente un’area esclusiva per i passeggeri delle suite, che comprende una piscina privata, un ristorante dedicato e un lounge riservato, tutto con un servizio personalizzato.

Ristorazione di alta classe

A bordo della Ascent, l’offerta gastronomica è uno degli aspetti più apprezzati. La nave dispone di oltre 29 opzioni di ristorazione, tra ristoranti principali, ristoranti speciali, bar e caffè. Tra le scelte culinarie più rinomate ci sono:

La nave offre un ristorante esclusivo guidato dallo chef stellato Michelin, Daniel Boulud, che offre un’esperienza culinaria raffinata, un ristorante specializzato in frutti di mare freschi, sushi e altre prelibatezze di mare. Un’elegante steakhouse che serve tagli di carne di alta qualità e una selezione di vini pregiati.

Divertimento e attività a bordo

Celebrity Ascent offre un’ampia gamma di intrattenimenti e attività per ogni tipo di passeggero. Una delle aree più spettacolari della nave, con una piscina principale, cabane private e il Rooftop Garden, uno spazio verde dove è possibile rilassarsi e partecipare a eventi e proiezioni cinematografiche.

Un’area a tre livelli che combina ristorante, lounge e spazio di spettacolo. L’ambiente è caratterizzato da grandi finestre panoramiche, verde lussureggiante e un’atmosfera unica, con spettacoli dal vivo che includono musica, danza e performance artistiche.

Un teatro di ultima generazione che offre una varietà di spettacoli, da musical a spettacoli comici e acrobatici.

Benessere e relax

La Ascent non trascura l’aspetto del benessere. A bordo si trovano diverse opzioni per rilassarsi e prendersi cura di sé. La nave dispone di una vasta area spa, con trattamenti di bellezza, massaggi e servizi di benessere personalizzati. Ci sono diverse piscine, incluse quelle per soli adulti, e la possibilità di soggiornare in suite con accesso diretto a vasche idromassaggio private. Un centro fitness all’avanguardia, dotato di attrezzature moderne e corsi di yoga, pilates e altre discipline.

Destinazioni e itinerari

La Celebrity Ascent offre crociere in alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo. Gli itinerari variano tra i Caraibi, il Mediterraneo e altre destinazioni esotiche. Le crociere nei Caraibi spesso partono da porti della Florida, come Fort Lauderdale, e includono soste in isole come St. Maarten, St. Kitts, Barbados e Bahamas. Le crociere nel Mediterraneo coprono città storiche e pittoresche come Roma, Barcellona, Atene e le isole greche.

Sostenibilità e innovazione

Un aspetto importante della Celebrity Ascent è l’impegno verso la sostenibilità. La nave è progettata per ridurre l’impatto ambientale, utilizzando tecnologie avanzate come propulsione efficiente per ridurre il consumo di carburante. Sistemi di gestione delle acque reflue per un trattamento ecologico. Materiali e design eco-sostenibili in molte aree della nave.

La Celebrity Ascent rappresenta il connubio perfetto tra lusso, innovazione e sostenibilità. È una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di crociera esclusiva, con un’attenzione particolare al dettaglio e un’ampia gamma di servizi di alta qualità. Con la sua architettura innovativa, l’offerta gastronomica raffinata e le attività pensate per tutte le età, la Ascent promette di essere una delle navi da crociera più apprezzate nel panorama internazionale.

Celebrity Ascent è la scelta perfetta per chi desidera esplorare il mondo con stile, comfort e un tocco di modernità.

