Massimo Ferrero ora si fionda sulla… Paolana (Eccellenza). Ed è subito show: “chi gioca male so cazzi sua…”

Massimo Ferrero continua a “corteggiare” la Calabria. Ci viene spesso, in vacanza, e ormai questo territorio l’ha catturato. Come non dimenticare poi, nei mesi scorsi, gli accostamenti alla Reggina: più una volontà a proporsi, che altro, vista anche l’amicizia con Stefano Bandecchi. Alla fine, nulla di fatto.

Oggi, però, la notizia è che l’ex Presidente della Sampdoria si è fiondato sulla Paolana, il club di Paola militante in Eccellenza calabrese. Motivi? Un dottore di Paola, Pierluigi Bove, che gli avrebbe salvato la vita e che per questo – in segno di gratitudine – rappresenterà il ruolo di Presidente onorario. Ferrero nella giornata odierna ha fatto un salto allo stadio della squadra, parlando con tutti i componenti.

Ed è stato subito show: “mo vengo a vedere una partita e chi gioca male so cazzi sua, perché io vi faccio cacciare via. Il calcio non è correre sui prati, è mentale, è forza, è voglia, è cazzimma e i tre punti ve li prendete pure se giocate male, sticazzi, ma se giocate bene potate farcela a scalare le montagne quelle con la neve che scivola”. E poi si rivolge a un ragazzo che ride: “quanti anni hai te? 43, 44? Sembri mi nonno, oggi è la festa tua, è la festa del nonno”, dice urlando, tra le risate generali.

