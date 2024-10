StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il parroco di Masella, Don Giovanni Zampaglione, racconta: “sono nato qui e ci sono tornato dopo tanti anni. In paese ci diamo da fare con tante attività, io credo che l’unione fa la forza”.

“Sono un prete sempre in mezzo alla gente. Viviamo in un mondo in cui c’è tanta disperazione, tante guerre, abbiamo il dovere di far scoppiare la pace, l’amore deve trionfare su tutto”, conclude Don Zampaglione.

