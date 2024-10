Mario Balotelli torna in Serie A: c’è l’accordo con la sua nuova squadra

StrettoWeb

Mario Balotelli è pronto a vestire la maglia del Genoa. È quasi fatta, mancano gli ultimi dettagli, poi sosterrà le visite mediche (forse già nella giornata di lunedì) e firmerà il contratto che segnerà il suo ritorno in Serie A. Una mossa, senza dubbio, non priva di fascino quella che la formazione ligure sta provando per rinforzare il proprio attacco: Pinamonti e Vitinha, infatti, non sembrano bastare per sopperire alle partenze estive di Gudmundsson e Retegui.

Balotelli, svincolato dopo le ultime esperienze fra Turchia e Svizzera, ritorna in Italia dopo le ultime esperienze, fra luci e ombre, con Monza e Brescia. Il Genoa, dopo aver provato in vano a prendere Eric Maxim Choupo-Moting (ex Bayern Monaco), ha deciso per l’all-in su “SuperMario”. Sarà la scelta giusta?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.