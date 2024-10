Maltempo, il sindaco di San Pietro a Maida: “qui è come se c’è stato un forte terremoto” | INTERVISTA

StrettoWeb

Situazione critica a San Pietro a Maida dopo la violenta tempesta dell’altro giorno che ha provocato ingenti danni. Il sindaco, Domenico Giampà, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “nel paese ci sono stati crolli, smottamenti e siamo senza strade di comunicazione.

“Adesso siamo lavorando per la conta dei danni e per mettere in sicurezza il centro storico. E’ stato un miracolo che non ci siano stati feriti. Qui è come se c’è stato un forte terremoto. Io non mi fermo da giorni”, conclude il sindaco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.