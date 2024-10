Lo spettacolo della Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS su isole Eolie, Etna e Stretto di Messina | GALLERY

StrettoWeb

La meravigliosa Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS questa sera dopo il tramonto ha regalato uno spettacolo straordinario. La cometa è stata visibile anche ad occhio nudo, all’orizzonte occidentale, ma con binocoli e fotocamere è diventata uno spettacolo straordinario. In tanti si sono dilettati nelle scorse ore ad immortalarla tra Calabria e Sicilia, come vediamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Quale info sulla Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS è una cometa scoperta il 9 gennaio 2023 dagli osservatori di Tsuchinshan in Cina e dall’osservatorio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) nelle Hawaii. La cometa ha attirato l’attenzione degli astronomi per il suo potenziale di diventare visibile a occhio nudo.

Caratteristiche principali

La cometa segue un’orbita eccentrica che l’ha già portata vicino al Sole (perielio) e successivamente alla Terra. Per osservarla al meglio, si consiglia di utilizzare un telescopio o un binocolo in un’area con bassa luminosità ambientale. Con un po’ di fortuna, la cometa potrebbe sviluppare una coda spettacolare e offrire un bel spettacolo visibile anche senza strumenti ottici.

Essendo un oggetto relativamente recente e con molte variabili, gli astronomi continuano a monitorarla per aggiornare previsioni e raccomandazioni di osservazione.

