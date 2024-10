“L’Italia torna a correre”: domenica a Reggio Calabria anche il Ministro Roccella per la manifestazione dei 2 anni del governo Meloni | DETTAGLI

StrettoWeb

Tra pochi giorni Reggio Calabria diventerà a tutti gli effetti un polo di CentroDestra, con la grande manifestazione politica che la Coalizione ha inteso organizzare nella città dello Stretto per celebrare i due anni di Governo Meloni, due anni di buon governo.

In questi giorni, su tutto il territorio nazionale, la Coalizione ha organizzato una serie di manifestazioni ed incontri con i cittadini, oltre che con i rispettivi militanti, per ricordare tutte le promesse mantenute e tutte le conquiste dell’attuale Governo. Il grande evento unitario della Calabria si terrà domenica 27 ottobre al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, alle ore 17.

Nel corso della manifestazione, dal titolo “L’Italia torna a correre“, interverranno i Coordinatori regionali di ciascun partito: Salvatore Bulzomì per l’Unione di Centro, Pino Galati per Noi Moderati, Rossano Sasso per la Lega, Francesco Cannizzaro per Forza Italia, Wanda Ferro per Fratelli d’Italia. Interverrà anche il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Conclusioni affidate ad Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Ad annunciarlo sono i coordinatori dei cinque Partiti di Coalizione.

