Leghisti contro Tajani: “sei uno scafista”. Le scuse di Salvini

Lo Ius Italiae presentato ufficialmente da Antonio Tajani crea malumori nel centrodestra. Alcuni militanti della Lega, durante il raduno di Pontida, attaccano il ministro con striscioni e cori dove viene definito “scafista” e mandato più volte quel paese. Matteo Salvini interviene direttamente scusandosi per l’accaduto (“sono 4-5 scemi”) ma non cambia la linea: “la legge sulla cittadinanza va bene così e non è una priorità”. Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, presidenti dei deputati e dei senatori di Forza Italia, parlano di “slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello”.

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale degli azzurri in Campania, denuncia anche “cori offensivi contro i meridionali”. “0gni gruppo è libero di presentare ovviamente le proprie proposte di legge: ci si confronterà, le si leggeranno e si vedranno se ci sono punti di convergenza o meno”, dice il presidente di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Tommaso Foti.

