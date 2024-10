Laureana di Borrello ha festeggiato il primo anniversario dell’associazione IT.A.C.A.

StrettoWeb

Ieri, lunedì 14 ottobre, a Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, la cittadinanza laureanese si è riunita per celebrare il primo anniversario dell’associazione IT.A.C.A. (Italian association for culture and arts), associazione che da più di un anno si impegna per incentivare l’arte nella nostra provincia.

Una festa durante il quale si è fatto il punto sulle numerose attività che in un solo anno questa giovane associazione ha saputo creare e promuovere, a partire dal laboratorio teatrale che si rinnova con una seconda edizione, per poi continuare con lo spettacolo teatrale “Cento passi nella Solitudine” -che si prepara alla quarta replica in meno di un anno-, al grande successo delle “Giornate della Cultura” dello scorso agosto dove in un calendario di tre giorni sono state proposte numerose attività artistiche e culturali aperte a tutti.

Durante i saluti finali il presidente dell’associazione Sergio Nicolaci e la vice-presidente Ivana Antić hanno preso la parola ringraziando i presenti e manifestando il loro orgoglio per i risultati raggiunti dal laboratorio teatrale, che attraverso il metodo di creazione condivisa ha permesso a tutti gli allievi di prendere parte alla creazione di uno spettacolo apprezzatissimo dal pubblico laureanese e non solo.

A seguire è stato presentato il logo delle “Giornate della Cultura 2025” con l’intenzione di proporre la prossima estate un programma ancora più ricco di contenuti.

