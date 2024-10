Karate, 14 atleti della “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria promossi “Cintura Nera” | NOMI

StrettoWeb

Indetti dal Comitato regionale FIJLKAM-Calabria si sono svolti gli esami annuali di graduazione di Karate. Quattordici atleti della “Fortitudo 1903”, allenati dagli insegnanti tecnici Rossella Zoccali ed Alessandra Benedetto, sono stati promossi al grado di Cintura Nera 1° Dan. E’ stato un periodo di preparazione specifico, iniziato lo scorso giugno al “Centro Sportivo Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, che ha impegnato gli atleti nell’esercitazione del Kata di stile Shotokan, nel Kyon e nel Kumite con l’applicazione della tecnica sportiva.

Il 6 ottobre hanno frequentato il corso obbligatorio propedeutico previsto dai programmi federali e domenica 20 ottobre si sono esibiti in presenza del Consigliere nazionale FIJLKAM Cinzia Colaiocomo, superando brillantemente l’esame.

I nomi delle “nuove” Cinture Nere

Questi i nomi delle cinture nere:

Barbara Ambrosiano,

Giuliana Amodeo,

Emilia Capo,

Anna Chiara Chirico,

Francesca Forgione,

Barbara Nicolazzo,

Michele Barbaro,

Antonino Cuzzocrea,

Luca Di Marno,

Micheal Mollica,

Armando Neri,

Marco Nucara,

Ettore Forgione,

Sergio Zagami.

La soddisfazione del Prof. Partinico

Il presidente della Fortitudo 1903, prof. Riccardo Partinico, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto dagli atleti: “È un momento molto importante per gli atleti della “Fortitudo” che da diversi anni praticano karate e si impegnano quotidianamente negli allenamenti tecnici, tattici ed atletici. Dei quattordici atleti promossi cintura nera, dodici sono ragazzi di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, per loro, in particolare, è un momento di gratificazione e maturazione della persona che migliora l’autostima ed induce ad impegnarsi di più, sia nello sport che nello studio. Ringrazio gli atleti per il loro impegno, gli Insegnanti Tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto ed i genitori per averli affidati alla “Fortitudo” con lo scopo di educarli, formarli e prepararli per “vincere domani”.

