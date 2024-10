L’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV ospita la riunione della Consulta di Protezione Civile Regione Calabria

StrettoWeb

Mercoledì, 23 ottobre 2024, l’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV ha avuto l’onore di ospitare la riunione della Consulta di Protezione Civile della Regione Calabria presso la propria sede in via Contrada Miceli Concessa di Catona. Questo incontro si è rivelato un importante momento di confronto tra le numerose associazioni di volontariato partecipanti, rappresentate dai rispettivi presidenti e volontari, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia e l’efficienza nella gestione delle emergenze sul territorio calabrese.

Nel corso della riunione, è stato fatto il punto sul contesto attuale della protezione civile regionale, con un focus particolare sulle criticità riscontrate e sugli obiettivi da perseguire. Tra i principali temi trattati, si è discusso della necessità di migliorare la collaborazione tra le diverse associazioni, ottimizzando le risorse disponibili e garantendo un coordinamento territoriale più efficace. È emerso con forza il bisogno di interventi urgenti per colmare le lacune attuali in termini di coordinamento e organizzazione.

I numerosi interventi dei volontari hanno arricchito il dibattito, portando in primo piano competenze ed esperienze che contribuiranno alla definizione di strategie operative più efficienti. Tra le proposte discusse, la creazione di una sede operativa della Consulta e l’istituzione di referenti territoriali per ogni area della regione, al fine di garantire una presenza continua e capillare sul territorio. Inoltre, si è parlato di avviare un censimento dettagliato delle risorse disponibili e dei volontari operativi, strumento fondamentale per migliorare la capacità di risposta in caso di emergenza.

La formazione è stata un altro tema centrale, non solo per i volontari ma anche per la pubblica amministrazione. È stato infatti proposto di formare i funzionari comunali e regionali sulle procedure da adottare durante le emergenze, nonché di partecipare a bandi per l’assegnazione di mezzi e risorse necessari a supportare le attività di protezione civile.

L’incontro ha anche offerto l’opportunità di discutere nuovi progetti per la prevenzione e gestione dei rischi sul territorio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione della popolazione sulla cultura della prevenzione e sicurezza, ritenuta fondamentale per affrontare efficacemente le emergenze.

L’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV si unisce all’impegno della Consulta nel portare all’attenzione dei comitati regionali e nazionali le problematiche e le proposte emerse durante questi incontri, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni e volontari sia la chiave per una gestione delle emergenze più coordinata, tempestiva e capillare, a beneficio della sicurezza e del benessere del territorio calabrese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.