Intimidazione al sindaco Malara: la vicinanza dell’On. Cannizzaro

“Esprimo totale vicinanza al Sindaco Franco Malara, non solo da parte mia personale ma anche a nome di tutto il partito di Forza Italia regionale. Condanniamo fermamente l’ignobile atto intimidatorio perpetrato nelle scorse ore ai danni del primo cittadino di Santo Stefano in Aspromonte. Siamo vicini all’Amministrazione comunale, al Sindaco ed alla sua famiglia.”

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale della Calabria.

“Purtroppo siamo tutti consapevoli di non essere nuovi a questi atti vigliacchi contro le istituzioni, soprattutto sindaci ed amministratori locali, che sono ogni giorno in trincea. Il nostro invito è quello di non pensare minimamente ad una battuta d’arresto, bensì ad andare avanti senza se e senza ma. Nel caso specifico del Sindaco Malara poi, parliamo di un sindaco particolarmente presente sul territorio, attivo, attento, instancabile nella sua attività per il riscatto della comunità stefanita e di tutto il comprensorio. Motivo in più per non potersi fermare o arretrare di un millimetro. Forza Italia è da sempre al fianco di tutti coloro che amministrano bene e resistono a certi soprusi e tentativi di prevaricazione. Vai avanti Sindaco, che la Calabria ha bisogno di amministratori appassionati ed innamorati della propria terra come te. Forza Italia c’è!”

