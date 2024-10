“Insieme a te per l’ambiente”: a Siderno l’iniziativa di McDonald’s contro l’abbandono dei rifiuti

StrettoWeb

Si chiama “Insieme a te per l’ambiente” l’iniziativa di McDonald’s che si pone l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti nell’ambiente che fa tappa a Siderno. Il ritrovo per chiunque voglia partecipare è per domenica 13 ottobre alle ore 9, in Via Marina Piccola (zona pontile).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Siderno, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione COMMA TRE di Gioiosa Ionica.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 3 edizioni il coinvolgimento di oltre 15mila persone, più di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti in termini di raccolta differenziata e riciclo. Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comieco per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy.

