Incubo Crotone, è in zona retrocessione: Sounas in clima derby, l’Avellino passa allo Scida per 0-4

StrettoWeb

Un incubo, un disastro, e il clamoroso spettro Serie D, anche se siamo all’inizio. Serataccia, l’ennesima, per il Crotone di Longo, che perde malamente in casa e ora rischia. Allo Scida passa l’Avellino per 0-4, trascinata da un super Sounas, che si immerge nel clima derby da ex Reggina e Catanzaro e rifila una doppietta ai pitagorici.

Le due reti del centrocampista greco sono tra fine primo tempo e inizio ripresa, indirizzando la gara in favore degli irpini. Poi il tris di Patierno e il poker di Russo nel recupero.

Classifica Serie C

Benevento 16 Picerno 16 Monopoli 16 Catania 15 Audace Cerignola 15 Giugliano 14 Potenza 14 Sorrento 13 Trapani 13 Cavese 10 Avellino 10 Casertana 8 Foggia 8 Latina 7 Crotone 7 Altamura 7 Messina 7 Juventus U23 6 Turris 6 Taranto 3

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.