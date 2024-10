Incontro pubblico a Camaro Superiore promosso dall’associazione Puli-AMO Messina

StrettoWeb

L’Associazione Puli-AMO Messina invita tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico previsto sabato 26 ottobre dalle ore 17.00 del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, in programma domani, sabato 26 ottobre, alle ore 17:00 presso Piazza Francesco Fazio, Camaro Superiore. Il progetto, vincitore del bando “Giovani e sostenibilità 2022” finanziato dalla Regione siciliana, mira a trasformare porzioni di territorio delle periferie di Messina in spazi pubblici rigenerati, promuovendo la partecipazione attiva della comunità e favorendo lo sviluppo sostenibile attraverso un approccio inclusivo e artistico. Un processo di rigenerazione urbana dal basso che coinvolgerà i quartieri di Camaro Superiore, Giostra e Tremestieri, per la durata complessiva di un anno.

L’incontro pubblico di questo sabato pomeriggio a Camaro Superiore rappresenta un primo importante appuntamento con gli abitanti del quartiere, durante il quale verrà scelto lo spazio da riqualificare e le modalità di intervento, che potranno prevedere opere di street art, installazione di arredo urbano e la messa a dimora di piante. In queste settimane, i volontari di Puli-AMO Messina hanno incontrato numerosi abitanti del quartiere, raccogliendo preziose informazioni utili ad individuare il luogo da riqualificare e trasformare in uno “spazio pubblico resiliente” più accogliente, sostenibile e a misura d’essere umano.

Per ampliare la raccolta dati e garantire che tutte le voci degli abitanti dei quartieri interessati dal progetto siano ascoltate, Puli-AMO Messina invita i residenti di Camaro, Giostra e Tremestieri a partecipare al sondaggio online disponibile sulla piattaforma www.spaziopubblicoMe.it.

