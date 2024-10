Incidente stradale a Catanzaro: auto si ribalta, intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata in loc. Germaneto, nelle vicinanze della UMG Facoltà di Medicina per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lungo il viale ed una Range Rover Evoque in transito. Quest’ultima a seguito dell’urto si ribaltava sulla sede stradale. Illeso il conducente della Range Rover, intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

