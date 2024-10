Inchiesta hacker, Lega: “noi nel mirino, andare fino in fondo”

StrettoWeb

“Quella che emerge in queste ore sulle banche dati violate, è solo l’ultima di tante inchieste di spionaggio ai danni dei politici. È evidente che la Lega, il partito più dossierato nel suo complesso, è nel mirino di certi personaggi. Non dimentichiamo le intercettazioni dell’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, nelle quali si ribadiva l’ordine di scuderia di attaccare l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Mentre Salvini ora rischia 6 anni di carcere per aver esercitato il controllo sui confini, chi minaccia la privacy per perseguire i propri interessi resta impunito: è uno scandalo e ribadiamo la necessità di incrementare le pene per gli spioni. Necessario andare fino in fondo“. Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia.

