Hockey, la SSD UniMe attende PGS Don Bosco alla Cittadella con grande voglia di riscatto

Dopo due turni consecutivi lontano dalle mura amiche, coincisi con due sconfitte contro prima e seconda della classe, per il team hockey della SSD UniMe è arrivato il momento di tornare tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria dove, sabato alle ore 15.00, andrà in scena il derby contro la PGS Don Bosco per il quarto turno di Coppa Federale.

“C’è tanta voglia di riscatto per i nostri ragazzi“. Queste le parole di Coach Giacomo Spignolo alla vigilia di un match che potrebbe ridare il sorriso agli universitari, che all’andata vinsero 3-0 e vogliono scrollarsi di dosso la brutta battuta d’arresto di Ragusa. Di contro, i barcellonesi chiudono la classifica di Coppa e tenteranno sicuramente di trovare i primi 3 punti della loro stagione, dando il tutto per tutto sul terreno di gioco dell’impianto universitario.

“Dobbiamo cogliere l’occasione ed abbiamo l’opportunità di fare una grande partita e portare a case i 3 punti – prosegue il Coach dei messinesi – Ho tanta fiducia nel gruppo a mia disposizione e, nonostante le ultime due sconfitte e, sono convinto dei valori della nostra squadra e delle grandi potenzialità di questo gruppo che, ricordiamolo, presente in organico tanti giovani e giovanissimi. Sono convinto che già domani ci rifaremo e torneremo a fare punti“. Il tecnico grigio-azzurro indica la strada ai propri ragazzi. “Occorre positività, determinazione, maggiore fiducia e convinzione nei propri mezzi, senza abbattersi. La squadra deve giocare con serenità, dando tutto senza sentirsi inferiore a nessuno“.

Per i derby di ritorno contro la PGS Don Bosco tutti gli atleti saranno disponibili, anche Daniele Intersimone e Francesco Donato, assenti a Ragusa per problemi fisici.

Questi i convocati: Raffa F, Suresh Yadev, Donato, Ragonese, Visalli D, Intersimone D., Romano, La Maestra, Lo Presti, Malluzzo, Auditore, Provenzale, Barone, Visalli C., Soraci, Manganaro, Raffa G., Surace. All. G. Spignolo.

