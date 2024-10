Giusi Princi e la settimana al Parlamento Europeo: “impegno per il Sud e la Calabria”

StrettoWeb

“Un aggiornamento delle principali discussioni e decisioni della sessione del Parlamento europeo del 7-10 ottobre a Strasburgo. Tanti i momenti importanti, tanto l’impegno profuso per rappresentare al meglio la voce del Sud e della Calabria. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi leggo e come sempre vi ringrazio di cuore per il vostro supporto”.

Così l’europarlamentare reggina Giusi Princi, sui social, aggiorna circa la prima prima plenaria di ottobre al Parlamento Europeo. Di seguito il video pubblicato con le sue parole.

