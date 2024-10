Giornata mondiale della vista, visite gratuite a Reggio Calabria: date, orari e luoghi

StrettoWeb

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) provinciale, ripropone, come ogni anno, in occasione della giornata mondiale della vista, visite gratuite finalizzate alla prevenzione delle malattie oculari.

Le stesse si effettueranno giovedì 10 ottobre p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali della nostra sede sociale sita in Via Michele Barbaro n. 33 – Reggio Calabria, previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 0965.59.47.50 da lunedì 7 ottobre a mercoledì 9 ottobre dalle ore 9.45 alle ore 11.30. Ricordiamo che prevenire aiuta sicuramente ad individuare problemi visivi che potrebbero, se trascurati, diventare malattie invalidanti.

