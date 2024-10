Giornata Mondiale della Pasta: qual è la più amata dagli stranieri in vacanza in Italia? | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il 25 ottobre è il Natale di chiunque non riesca a fare a meno di un bel piatto di pasta a pranzo e/o a cena: la Giornata Mondiale della Pasta! L’evento, giunto alla 26ª edizione, è stato fortemente voluto dall’Unione Itlaiana Food insieme all’International Pasta Organization e racconta “l’eccellenza italiana, da sempre icona di una buona e sana alimentazione“.

Una maratona social celebrerà il piatto pù amato dagli italiani. Dalle ore 11 alle 13, sul canale X di We Love Pasta (@welovepasta_it) e sul canale X di Ipo (@Int_Pasta_Org) sarà possibile prendere parte al live dedicato al World Pasta Day, tra curiosità e nuove tendenze. L’anno scorso sono stati pubblicati oltre 60 mila contenuti sui social con l’hashtag #WorldPastaDay, ispirati alla pasta.

L’hashtag ufficiale per i social da utilizzare – informa una nota – è #WorldPastaDay. La menzione degli account social di WeLovePasta.it (Fb / X / Ig) consentirà a food lover, giornalisti, chef e blogger di tutto il mondo di essere invitati a festeggiare cucinando il loro piatto di pasta del cuore.

Qual è la pasta più amata dagli stranieri in vacanza in Italia?

Una ricerca condotta dal Touring Club Italia per Unione Italiana Food, in vista della Giornata Mondiale della Pasta, si è occupata di stilare la top 10 delle ricette, a base di pasta, preferite dai turisti stranieri in vacanza in Italia. Oltre 1 ristoratore su 2 (54%) ha dichiarato che tra i propri clienti almeno la metà è straniero e secondo 7 ristoratori su 10 (72%), la cultura enogastronomica della clientela straniera è aumentata.

Per la pasta il formato più apprezzato dai turisti stranieri è la pasta lunga, con il 46% delle preferenze, contro un 17% che preferisce la pasta corta e un 38% che non si esprime.

La top 10 dei piatti di pasta più amati

Spaghetti Carbonara (7,8) Lasagne alla bolognese (7) Pasta al pomodoro (6,9) Spaghetti alle vongole (quasi a pari merito con la pasta al pomodoro 6,8) Bucatini all’amatriciana (6,7) Spaghetti cacio e pepe (5,3) Tortellini in brodo (4,3) Pasta alla norma (3,8) Trofie al pesto (3,4) Orecchiette con cime di rapa (2,9)

“Nella scelta di una meta turistica, ormai, le esperienze enogastronomiche hanno un peso sempre più determinante. – sottolinea Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food – Inoltre, circa il 56% dei pacchi di pasta prodotti in Italia viene esportato, questo vuol dire che più della metà della pasta che produciamo in Italia finisce sulle tavole di tutto il mondo. Se la pasta italiana gode all’estero di tanto successo è merito del saper fare centenario dei pastai italiani. E di chi, sia nei ristoranti italiani nel mondo che a casa nostra, la valorizza in piatti che trasmettono il piacere e la gioia del mangiare mediterraneo“.

