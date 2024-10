Giornata mondiale della vista, giovedì incontro a Messina

StrettoWeb

‘L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo’. È lo slogan della ‘Giornata mondiale della vista’, che si svolge giovedì 10 ottobre, un appuntamento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia la Giornata è organizzata dall’Iapb Italia (l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e promossa sul territorio dalle sezioni locali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

A Messina, giovedì 10 ottobre, alle ore 10.30, nella sede dell’Uici (via Santa Cecilia, n. 98) si svolgerà una conferenza stampa di presentazione della Giornata e si parlerà di prevenzione, con i servizi di screening oculari attivati per l’occasione.

All’incontro con la stampa parteciperanno i consiglieri dell’Uici Messina, Angelina Benvegna; Maurizio Gemelli e l’oculista, Maria Briguglio.

