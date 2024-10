Federico Buffa a Catanzaro. E il club lancia una promo per gli abbonati | INFO

StrettoWeb

Non un semplice giornalista, ma molto di più. Un narratore di fiabe sportive, un sognatore, un contenitore di storia e romanticismo. Gli amanti dello sport potrebbero stare seduti accanto a Federico Buffa per ore, senza mai stancarsi. Ora, il telecronista italiano sarà ospite a Catanzaro, per la precisione sabato 26 ottobre al Teatro Politeama, alle ore 21, per “La Milonga del Football”.

Per l’occasione, l’U.S. Catanzaro ha deciso di lanciare e ufficializzare una promo speciale per gli abbonati della squadra giallorossa. Chiunque di loro volesse assistere allo spettacolo a teatro, potrà mostrare l’abbonamento per avere uno sconto sul biglietto. Dove? Presso Botteghino Teatro Politeama (h 10-16) e Segreteria Festival d’autunno (h 15:30-20) di fronte Teatro Politeama.

Questa la scontistica:

Platea € 30 invece di 4̶0̶

Piano rialzato € 25 invece di 3̶5̶

Barcaccia € 25 invece di 3̶5̶

Primo ordine € 20 invece di 3̶0̶

Secondo ordine € 15 invece di 2̶5̶

Terzo ordine € 10 invece di 2̶0̶

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.