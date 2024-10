Ex Ciapi, che caos! Diffida della Regione, ma la scuola di Mediatori Linguistici non ci sta: “è un abuso”

StrettoWeb

Un caos nel caos. E, aggiungeremmo… nel caos. Incredibile quanto sta accadendo all’ex Ciapi a Reggio Calabria, dopo tutte le vicissitudini recenti. Quando una svolta sembrava essere arrivata, un nuovo capitolo si è aperto. La Regione, con una diffida, ha intimato la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – attualmente presente nella struttura – di lasciare i locali, ma l’Istituto non ci sta, forte di un regolare contratto presente.

La nota durissima

“La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria è nata nel 1982 come Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori grazie all’intuizione e alla lungimiranza del Prof. Don Domenico Calarco che intravide nell’insegnamento delle lingue straniere uno strumento concreto per consentire all’Italia di entrare in contatto con il resto del mondo. Nell’anno 1989, la Scuola Superiore Interpreti e Traduttori ha avuto il riconoscimento con D.M. 19.05.1989″, comincia la lunga e dura nota della scuola.

“La Scuola è abilitata ad attivare corsi di studi di durata triennale e a rilasciare il Diploma di Mediatore Linguistico equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica conseguito nelle Università Statali. Dal 2004, a è autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per Mediatori Linguistici e Mediatori Interculturali e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti. Ad oggi ci sono tre corsi di laurea per complessivi 250 studenti con frequenza presso le aule e studio presso la biblioteca comune e nelle aule vi lavorano 60 dipendenti”.

“L’istituto ha avuto in fitto, con regolare contratto scritto del 16 febbraio 2005, la locazione dell’immobile “Ex CIAPI” dalla Regione Calabria – proprietaria dell’immobile – per esercitare l’attività didattica, in cambio della ristrutturazione di tutti i locali del piano terra a proprie spese. Oggi la scuola superiore per mediatori linguistici è una realtà consolidata per il futuro di numerosi giovani con corsi di studi triennali, con rilascio al termine del corso di un titolo equipollente a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università statali alla classe delle lauree universitarie in “Mediazione Linguistica”.

“Dopo la chiusura per inagibilità della scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri e del relativo distaccamento Dante Alighieri, la nostra struttura è stata individuata da parte del Comune di Reggio Calabria come soluzione temporanea per accogliere gli studenti di questo istituto”.

“A seguito di queste decisioni, abbiamo avuto numerose interlocuzioni con la Regione Calabria, locatrice dell’immobile in cui il nostro Istituto opera, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e e lo stesso Comune, occasioni in cui La Scuola Superiore si è sempre dimostrata attenta e disponibile al dialogo e la confronto e non si è mai arroccata su posizioni di chiusura, valendosi dei propri diritti derivanti da un regolare contratto“.

“La Regione Calabria, con delibera intima del 7 ottobre u.s. ha assegnato al Comune di Reggio Calabria in comodato d’uso la nostra struttura, omettendo di comunicare al Comune stesso che in essere un regolare contratto di comodato tra la Regione e la Scuola Superiore che scadrà nel 2035. In data 14 ottobre u.s. il nostro Istituto riceve una lettera della stessa in cui si intima il rilascio dei locali entro sette giorni, senza condizioni e con gravissimo danno per gli studenti e gli operatori che ivi lavorano. Riteniamo che questa azione costituisca un abuso e una violazione dei termini contrattuali di affitto che sono in essere e che la Scuola, in tutti questi anni ha sempre osservato e rispettato. Pur rimanendo aperti al dialogo e confronto con tutti gli attori, abbiamo dato mandato legale al fine di tutelare i nostri diritti del nostro Istituto“, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.