Emergenza abitativa a Messina, la triste storia di due famiglie tra sfratto ed alloggi non adeguati

L’emergenza abitativa a Messina sta creando difficoltà a numerose famiglie della città per l’incapacità delle amministrazioni comunali di trovare soluzioni adeguate ad un annoso problema. L’avvocato Annalisa Giacobbe rende nota la storia di due famiglie messinesi in grosso disagio.

La sofferenza del signor Galeano

“Il signor Galeano, disabile al 100% e costretto su una sedia a rotelle a causa dell’amputazione di entrambi gli arti inferiori vive unitamente alla moglie in un immobile condotto in locazione per diversi anni ma in ordine al quale è stato emesso provvedimento di sfratto per morosità immediatamente esecutivo e sarà costretto a lasciare casa il 28 novembre 2024 senza avere altro luogo dove andare“, racconta l’avv. Annalisa Giacobbe. “Ma il signor Galeano che vedeva di non riuscire a far fronte all’impegno del canone di locazione ha nel lontano 2018 avanzato richiesta di alloggio ERP al Comune di Messina che ha fatto orecchio da mercante nonostante i ripetuti solleciti sino al 2022 quando il Comune gli propone un alloggio dove però per farvi accesso era necessario superare dei gradini ed il portone di ingresso era talmente stretto da non poter essere attraversato in sedia a rotelle. Per effettuare il sopralluogo dell’alloggio il signor Galeano è stato letteralmente trasportato in braccio per scoprire proprio che la casa era non adeguata in quanto non vivibile in sedia a rotelle. Così reitera nel 2023 di alloggio in deroga rappresentandone l’urgenza visto e considerato che era in corso il procedimento di sfratto”, spiega l’avvocato.

“La stessa rimane priva di riscontro. Così in data 7 agosto 2024, mio tramite, il sig. Galeano avanzava ancora una volta richiesta di alloggio ma, pur essendo stato convocato dal servizio sociale, nessuna soluzione abitativa ad oggi è stata al medesimo presentata al punto che siamo stati costretti a depositare apposito ricorso al Tar. Ad ogni modo il 28 novembre 2024 dovrà lasciare l’immobile in cui attualmente si trova“, sottolinea l’avvocato.

La triste storia della famiglia Tomasello/Stracuzzi

“Per quel che riguarda il secondo caso, stiamo parlando della famiglia Tomasello/Stracuzzi, composta da due giovani: il signor Giuseppe Tomasello e la signora Lucia Stracuzzi genitori di due minori di cui uno con problematiche psichiche. Questa famiglia fu assegnataria di alloggio da parte del Comune di Messina posto sul torrente trapani, alloggio che però fu interessato da un incendio determinato da un corto circuito che ha reso inagibile l’alloggio”, racconta l’avvocato Annalisa Giacobbe. “Orbene, da allora (2021) ad oggi questo nucleo familiare ha peregrinato da un hotel ad un bed and breakfast e l’altro senza mai avere un proprio equilibrio familiare ma soprattutto un alloggio degno di tal nome così come era stato loro a suo tempo riconosciuto ed assegnato. Una storia questa che ha segnato profondamente l’equilibrio familiare, e dei suoi singoli componenti, sia minori che la stessa signora Stracuzzi che, dal canto suo, ha vissuto momenti di forte depressione“, spiega l’avvocato.

“In questi lunghi anni, e nonostante le ripetute richieste in tal senso, anche di ripristinare l’alloggio oggetto del sinistro (considerate le spese che comunque l’amministrazione comunale ha dovuto affrontare per il pagamento di hotel e B&B alla famiglia in questione), il Comune di Messina ha trovato solo delle soluzioni assolutamente temporanee e che certo non rispondono alle necessità di questo nucleo familiare. Da ultimo, mio tramite, la famiglia Tomasello/Stracuzzi ha diffidato il Comune di Messina a reperire con urgenza un alloggio visto che a far data dal 30.9.2024 il nucleo familiare ha dovuto lasciare il B&B in cui alloggiava trasferendosi momentaneamente dai genitori in un evidente stato di sovraffollamento. Ad oggi però nulla è stato riscontrato dal Comune di Messina”, evidenzia l’avvocato.

