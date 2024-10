Elezioni Regionali Liguria, nessun “impresentabile” per l’Antimafia tra i 519 candidati

StrettoWeb

Non ci sono “impresentabili” tra i 519 candidati alle elezioni regionali in Liguria di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre. Lo ha comunicato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, dopo la trasmissione degli elenchi dei candidati alla Direzione Antimafia e Antiterrorismo per verificare eventuali loro pendenze giudiziarie o condanne che potessero comprometterne l’integrità o quella delle istituzioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.