Crotone, sindacato di Polizia: “perseguire chi inneggia all’assassinio del poliziotto ferito”

StrettoWeb

”Sdegno e preoccupazione per i gravissimi episodi che stanno avvenendo in queste ore sui social network: è inaccettabile che un delinquente inciti pubblicamente all’assassinio del nostro collega attualmente ricoverato all’ospedale di Crotone, e addirittura alla violenza contro i suoi familiari. Questi comportamenti sono un pericolo per la sicurezza pubblica e non possono essere tollerati in alcun modo”. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

”Chiediamo all’autorità giudiziaria di perseguire questo individuo, predisponendo immediatamente adeguate misure di protezione per il vice ispettore e per la sua famiglia, affinché possano essere tutelati da ulteriori minacce e aggressioni – continua Pianese – Tali atti, incitando alla violenza, devono essere perseguiti senza esitazione, perché la sicurezza e l’integrità delle nostre forze dell’ordine devono essere difese con ogni mezzo, per garantire che chi si schiera a favore della legalità non diventi bersaglio di vili attacchi e minacce”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.