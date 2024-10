Cosenza Pallanuoto, ottimi test match per Under 16 e Serie C

StrettoWeb

Ottime prove nei test amichevoli per le squadre Under 16 e Serie C della Cosenza Pallanuoto. In trasferta in Puglia, contro la Waterpolo Bari, entrambe le squadre hanno mostrato un ottimo stato fisico battendo nelle gare amichevoli le compagini di pari categoria. Nonostante si sia trattato di amichevoli, tutti gli atleti impegnati hanno giocato per ottenere spunti dopo la prima fase di preparazione e Cosenza porta a casa indicazioni molto positive.

Da registrate, oltre alle prove in vasca, l’ottima accoglienza della società Waterpolo Bari, al quale va un grande ringraziamento per l’organizzazione. Smile Cosenza e Aqa puntano molto sul settore giovanile e sulla crescita degli atleti in questa fase della loro vita. Si punta al vivaio e si continua a valorizzare la grande tradizione cosentina in acqua. Con lo sguardo, sempre sognante, ai campionati di serie A1 femminile e serie B maschile.

