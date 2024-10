Tragedia a Corigliano Rossano: donna muore in auto dopo emorragia. Aperta un’indagine

StrettoWeb

E’ morta, all’interno della propria auto, vicino alle Poste, dopo aver accusato una forte emorragia. E’ la tragedia accaduta martedì scorso a una donna di 49 anni di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Le modalità del decesso sono considerate sospette e per questo – dopo denuncia dei familiari – è stato aperto un fascicolo d’indagine.

La donna si trovava in Via dei Normanni, vicino all’Ufficio postale, quando ha accusato una forte emorragia. Allertati i soccorsi, che hanno poi condotto la 49enne al Pronto Soccorso. I familiari hanno denunciato perché vogliono far luce sulle cause del decesso, considerando che qualche giorno prima la donna aveva svolto una gastroscopia. Al momento si tratta solo di sospetti dei familiari ma, in attesa di capire meglio cosa è accaduto, è stato disposto il sequestro della salma.

