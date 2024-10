Commemorazione dei caduti per la patria: il 3 novembre cerimonia a Messina

StrettoWeb

Si terrà domenica 3 novembre, con inizio alle ore 11, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello e delle autorità religiose, civili e militari, la cerimonia di Commemorazione ai caduti per la Patria con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti in Guerra, sito in località Pace a Messina. La manifestazione promossa dall’Associazione culturale ” Nuovi Orizzonti” presieduta da Domenico Carbone col patrocinio dell’Aniomrid (Ass. Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) sarà coordinata e presentata dalla vicepresidente nazionale A.N.I.O.M.R.I.D. cav. Silvana Paratore.

L’evento sarà preceduto dalla celebrazione eucaristica che si svolgerà nella Chiesa Maria S.S. delle Grazie, cui parteciperanno il Presidente e i consiglieri della VI Municipalità, e rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, e della Guardia Costiera Volontaria di Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.